Памятная доска в честь юбилея деятельности ООН в РК появилась в Алматы

Сегодня в Алматы в рамках специального совещания высокого уровня «Казахстан - ООН: опыт, достижения и перспективы сотрудничества» аким мегаполиса Бауыржан Байбек и министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов торжественно открыли мемориальную доску, посвященную 25-летию деятельности ООН в РК, сообщает Zakon.kz.

В своем выступлении Бауыржан Байбек отметил, что в городе в соответствии со стандартами ОЭСР активно реализуется Программа «Алматы-2020», ведутся системные преобразования по западным стандартам создания открытой, благоприятной, комфортной городской среды. Создаются необходимые условия для легкости ведения бизнеса, привлечения инвестиций. Совместно с Программой развития ООН успешно реализуется проект «Устойчивый транспорт».

«Сегодня в Алматы работают 40% всех совместных предприятий страны, более 60 офисов международных организаций и транснациональных компаний. Планируемое на осень открытие Регионального Хаба ООН в год 25-летия деятельности Организации в Казахстане, безусловно, станет новой исторической вехой плодотворного партнерства Казахстана», - отметил Б.Байбек.

Поздравляя с 25-летием открытия первого Офиса Представительства ООН в Казахстане, аким Алматы также поблагодарил организацию за оказываемое содействие в мероприятиях города. 1000-летие Алматы было включено в Календарь памятных событий ЮНЕСКО, а в 2017 году мегаполис вошел в Сеть креативных городов данной организации. В свою очередь примером эффективного взаимодействия с Всемирной организацией здравоохранения стало открытие в Алматы в 2016 году Офиса Европейского бюро ВОЗ. Алматы также стал первым городом Центральной Азии, вступившим в Сеть «Здоровые города». Историческим событием этого года станет Конференция, посвященная 40-летию Алматинской декларации.

В своем выступлении министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов отметил, что со времени присоединения к Организации Объединенных Наций – Казахстан является его активным членом и верным сторонником.

«Организации и программы ООН внесли и продолжают вносить значительный вклад в социально-экономическое развитие Казахстана. Наряду с этим, ООН оказывала техническое и финансовое содействие нашей стране в рамках таких важных проектов, как реабилитация бывшего Семипалатинского ядерного полигона, восстановление Арала», — сказал К.Абдрахманов.

В свою очередь специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии Натальи Герман отметила, что Казахстан прикладывает много усилий в самых проблемных сферах человеческой деятельности, и активно проявляете свой потенциал.

«Казахстан достиг высокого уровня сотрудничества с ООН во всех областях. Все инициативы, которые идут от Президента Нурсултана Назарбаева являются созданием антитеррористической коалиции и это очень важно для мира, в котором нет места терроризму. В мире общепризнанна роль Казахстана в области разоружения и укрепления режима нераспространения ядерного оружия. Я также хотела бы поблагодарить всех казахстанцев, которые являются важными сторонниками обеспечения мира», - заявила Наталья Герман.

В мероприятии также приняли участие первый постоянный представитель РК при ООН, бывший министр иностранных дел РК Акмарал Арыстанбекова, координатор-резидент ООН в РК Норимаса Шимомура, представители ООН и др.

Фото: liter.kz.