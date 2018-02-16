Булат Бакауов объявил 2018 год в Павлодарской области годом экологии

Об этом глава региона заявил во время своей отчетной встречи перед населением. Также он сообщил, что в 2018 году в области плотно займутся вопросами благоустройства и строительства жилья.

Отметив, что решить все экологические проблемы за один год невозможно, Булат Бакауов заявил, что конкретный план действий на год уже составлен.

- Первый шаг в этом направлении уже сделан, - сказал аким. - Сегодня для населения областного центра в онлайн режиме доступна информация о текущем состоянии атмосферного воздуха, которая транслируется на LED-дисплеях в четырех точках города.

Глава региона сообщил, что сегодня населением Павлодарской области обеспокоено качеством атмосферного воздуха в связи с работой крупных промышленных предприятий, а потому заверил вести работу с градообразующими предприятиями по улучшению экологической обстановки и снижению выбросов.

- С этого года обязательным условием при проведении модернизации предприятий мы ставим вопрос снижения экологической нагрузки, - заявил Булат Бакауов. - С 7 крупными предприятиями области уже подписаны меморандумы о взаимном сотрудничестве в области охраны окружающей среды, на подписи еще 8.

В 2017 году в регионе начали работу по благоустройству и текущему ремонту внутриквартальных территорий. В трех городах Павлодарской области было благоустроено 180 дворов почти на 2 миллиарда тенге.

- В этом году в Павлодаре будет отремонтировано 180 дворов, в Экибастузе – 50, а в Аксу – 20 дворов. На эти цели выделено более 2,8 миллиарда тенге. Трехлетняя программа будет выполнена досрочно. Это станет одним их главных подарков к 80-летию нашей области. За 12 месяцев прошлого года в регионе за счет всех финансовых источников построили более 240 тысяч квадратных метров жилья, что в 1,3 раза больше, чем в 2016 году. Однако в 2018 году в Павлодарской области замахнулись на еще более высокие показатели. - В целом на этот год стоит задача – обеспечить по области ввод не менее 300 тысяч квадратных метров жиль, - подчеркнул аким. - Последний раз такое количество квадратных метров вводилось 25 лет назад.





Как отметил глава региона, в Павлодаре продолжается массовая застройка микрорайона «Сарыарка», где в 2017 году сдано в эксплуатацию 6 многоэтажных жилых домов и продолжается строительство еще 10 домов. Также в областном центре параллельно ведется строительство в новом микрорайоне «Достык».

К слову, участие в отчетной встрече акима Павлодарской области принял участие министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов.