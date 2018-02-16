Исекешев дал поручения по благоустройству столичного района «Сарыарка»

Аким Астаны совершил рабочий объезд по территории района «Сарыарка». Еженедельные выезды в столичные районы проводятся на постоянной основе. На этой неделе Асет Исекешев посещает район «Сарыарка». В маршрут объезда, в котором участвовали аким района и руководители ряда городских управлений и МПС ДВД г. Астаны, вошли наиболее актуальные и проблемные вопросы развития данного района, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт столицы.

Аким города заслушал отчет управления коммунального хозяйства г. Астаны по дальнейшему строительству улицы Кумисбекова и дал соответствующие поручения, в том числе управлению жилья для принятия необходимых мер по сносу и управлению коммунального хозяйства по обеспечению своевременного строительства с обустройством тротуаров от проспекта Абая до улицы Сейфуллина.

По обращениям граждан акимом столицы даны соответствующие поручения по установке светофора на перекрестке улиц Кумисбекова - Кубрина. Также аким ознакомился с применяемыми мерами по обеспечению безопасности в районе школы-лицея № 60. Уполномоченным структурам было поручено обустроить светофор с пешеходной кнопкой, а управлению автомобильных дорог завершить работы по освещению улиц Кубрина, Сейфуллина и т. д.

Далее с выездом на улицу Косшугулулы был рассмотрен один из актуальных вопросов жителей жилых домов, построенных по госпрограмме, - отсутствие благоустройства дворов. Акимом столицы даны поручения по передаче объектов с баланса управления коммунального хозяйства на баланс аппарата акима района «Сарыарка» и благоустройства всех дворов уже в текущем году. Был произведен осмотр строительства канализационного коллектора по улице 150 лет Абая, управлению автомобильных дорог были даны конкретные поручения по завершению строительных работ.

Столичный аким также ознакомился с развитием жилого массива «Көктал». Участники объезда посетили проблемную точку на пересечении улиц Куршим - Малыкожа Акына, где акимом города были даны соответствующие поручения по строительству канализации. Кроме того, даны указания по обустройству автобусного кармана по проспекту Тлендиева, напротив жилого дома № 36. В ходе объезда акимом города осмотрен теплый остановочный павильон, установленный аппаратом акима района «Сарыарка» возле ТЦ «Рахмет» по проспекту Тлендиева.

Далее аким столицы продолжил свой объезд на общественном транспорте по маршруту № 64, проверив ряд обращений жителей касательно технического состояния автобусов марки MAN. Руководителям уполномоченных структур было указано на выявленные технические неполадки.

В рамках рабочего объезда акимом города также даны поручения по проведению инженерных сетей, демонтажу ограждений и борьбе с незаконным строительством в жилом массиве района «Сарыарка». ​