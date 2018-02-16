Дезодоранты и духи вредят легким не меньше дыма машин, выяснили ученые

Дезодоранты, духи, шампуни и прочие косметические и гигиенические продукты не меньше загрязняют воздух городов канцерогенами и другими опасными веществами, чем дым машин и сигарет, говорится в статье, опубликованной в журнале Science, передает РИА Новости.

"Как правило, бензин хранится в полностью герметичных контейнерах, и те летучие вещества, которые в нем содержатся, обычно сгорают в двигателях машин. С другой стороны, те же самые вещества используются в растворителях и продуктах личной гигиены как раз по той причине, что они хорошо испаряются. Людям нравятся ароматы, которые имеют подобные продукты, однако почему-то никто не нюхает бензин", — рассказывает Джессика Гилмэн (Jessica Gilman) из Администрации океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Многие крупные города в мире, расположенные в развитых и в некоторых развивающихся странах, таких как Китай, постоянно испытывают проблемы, связанные со смогом и высоким уровнем загрязнения воздуха. Главным источником этого загрязнения считаются машины и промышленные предприятия, чьи выхлопные газы содержат в себе множество канцерогенов, токсичных аэрозолей и прочих опасных веществ.

Гилмэн и ее коллеги обнаружили, что сегодня выхлопы машин не являются единственными или даже главными загрязнителями воздуха, изучая то, какие канцерогены и другие вредные молекулы содержатся в воздухе квартир жителей различных городов Америки и на их улицах.

Как отмечают ученые, их интересовали не самые распространенные неорганические загрязнители, вроде сернистого газа или паров азотной кислоты, а различные летучие органические вещества, способные вызывать рак и серьезные гормональные нарушения в работе организма.

Подобные вещества содержатся в больших количествах в нефти, бензине и продуктах их горения и традиционно считается, что их главным источником являются машины, заправки и заводы.

Проанализировав статистику, которую собирают экологические ведомства в США, и измерив уровень загрязнения воздуха в Лос-Анджелесе, экологи с удивлением обнаружили, что их главным источником сегодня являются не автомобили или промышленные предприятия, хотя их уровень выбросов остается заметно выше нормы, а косметические и бытовые товары.

"Как показали наши замеры, концентрации летучих веществ внутри домов часто были в десятки раз выше, чем на улице. Это можно объяснить только тем, что их источником была косметическая продукция из углеводородного сырья", — добавляет Аллен Голдштейн (Allen Goldstein), эколог из университета Беркли.

Эти вещества, как отмечают исследователи, не только повышают вероятность развития рака и прочих болезней у жителей подобных домов, но и негативно влияют на экологию всей местности в целом, способствуя формированию озона в нижних частях атмосферы. Озон, в свою очередь, является главным компонентом смога и сам по себе он может вызвать астму и другие проблемы с легкими.

Как возникла подобная ситуация? Как считают ученые, это связано с тем, что законодательство большинства стран не учитывает того, что косметическая продукция содержит в себе летучие углеводороды, и никак не регулирует их оборот и применение. Это необходимо исправить уже в ближайшие годы, заключают авторы статьи.

Фото: © AP Photo / Mikhail Metzel