ABT Sportsline «зарядило» кроссовер Audi SQ5

Автомобиль получил уникальные решения в оформлении дизайна, а также доработанную техническую «начинку».

Напомним, в стоковом варианте Audi SQ5 оснащается 3,0-литровым двигателем V6 с наддувом, который способен генерировать 354 лошадиные силы и 500 Нм. Однако после того, как над мотором «поколдовали» инженеры ателье, его мощность «подросла» до 425 сил и 550 Нм.

Увеличить отдачу двигателя удалось за счёт нового высокопроизводительного модуля ABT Engine Control. Помимо этого, модернизированный кросс Audi SQ5 by ABT Sportsline может «похвастаться» более агрессивным аэродинамическим обвесом, в состав которого входят новые карбоновые элементы.

Также в оснащение модернизированного «заряженного» внедорожника Audi SQ5 by ABT Sportsline входит новая подвеска, благодаря которой клиренс автомобиля может быть уменьшен на 35–60 мм, доработанная тормозная система и наборы уникальных колёсных дисков размерностью от 20 до 22 дюймов.

Кроме этого ателье ABT Sportsline предлагает различные варианты модернизации интерьера. Например, в салоне «заряженного» 425-сильного внедорожника Audi SQ5 может появиться дополнительная карбоновая отделка, дополнительная подсветка дверных проемов с проекцией на асфальт и многое другое.

Via livecars