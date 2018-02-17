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Интервью Назарбаева для китайского телеканала опубликовали в полной версии

17 февраля 2018, 00:21

Вечером в пятницу полную версию также показали по телевизору.

Опубликована полная версия переведенного интервью президент Казахстана Нурсултана Назарбаева китайскому телеканалу CCTV, передает Zakon.kz.

Вечером в пятницу, 16 февраля, интервью показали по казахстанскому каналу "Хабар 24".

В ходе беседы Глава государства ответил на вопросы касательно сотрудничества Казахстана и Китая, а также двустороннего взаимодействия в рамках сопряжения программ «Нурлы Жол» и «Один пояс, один путь».

Нурсултан Назарбаев также рассказал о приоритетах Казахстана в Совете Безопасности ООН и поделился видением дальнейшего развития Шанхайской организации сотрудничества.

Кроме того, президент Казахстана отметил необходимость укрепления межгосударственного партнерства в сфере противодействия терроризму и поддержания стабильности в регионе.


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