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Стала известна причина развода Дженнифер Энистон

17 февраля 2018, 00:57

Муж Энистон развёлся с ней ради компьютерных игр.

Актёры Дженнифер Энистон и её супруг Джастино Теру объявили о разводе. По словам пары, они вместе приняли это решение в конце 2017 года. В письме Теру и Энистон сказано, что они продолжают дружить, а их пути просто расходятся.

Разногласия пары начались из-за увлечения Теру компьютерными играми. По словам Энистон, её супруг — заядлый геймер, который любит проводить вечера за компьютером и играть по сети со своими друзьями.

Актриса уже сообщила, что продаёт дом, где проходила свадьба Энистон и Теру.

Фото: © Википедия


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