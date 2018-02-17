В МИД Украины рассказали, где находится Саакашвили

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого выдворили из Украины, находится в Мюнхене, сообщил в пятницу министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Об этом пишет РИА Новости.

"Спросите у него — он здесь. Он здесь с кем-то встречается, мне об этом сказали мои немецкие коллеги", — заявил Климкин в ответ на вопрос о ситуации с Саакашвили. Слова министра приводит агентство УНИАН.

Власти Украины в понедельник выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на украинскую территорию, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. В среду Саакашвили приехал в Нидерланды, там он получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе.

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