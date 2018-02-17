"Казахский Месси" появился в игре FIFA 18

Казахстанский нападающий "Уфы" Еркебулан Сейдахмет появился в футбольном симуляторе FIFA 18, передает корреспондент Vesti.kz. Видео об этом опубликовал комментатор телеканала "Сетанта-Казахстан" Петр Воликов.

Для того, чтобы заполучить Сейдахмета, нужно обновить свою версию FIFA 18. Пока нападающим можно играть только в компьютерном варианте игры, а совсем скоро он должен появиться и в онлайн-версии. Самый высокий показатель из его скиллов - разгон.

Кроме Сейдахмета в FIFA 18 доступны еще три игрока с гражданством Казахстана, которые в раннем детстве эмигрировали в Германию - это защитник "Оснабрюка" Константин Энгель и хавбек "Ганзы" Вилли Евсеев из третьей бундеслиги, а также полузащитник Александр Меркель, который этой зимой перешел из клуба второй бундеслиги "Бохум" в австрийскую "Адмиру Ваккер".

При этом Энгель и Меркель даже играли за сборную Казахстана, а Константин к тому же в 2016 году несколько месяцев числился футболистом "Астаны", но сыграл только один матч за дубль и покинул клуб из-за проблем с документами. Мог продолжить карьеру в КПЛ и Евсеев, который перед началом прошлого сезона был на сборах "Кайрата", а этой зимой получал предложения от казахстанских команд.

Напомним, о трансфере Сейдахмета "Уфа" объявила 12 февраля. Российский клуб подписал с казахстанцем долгосрочный контракт и рассматривает вариант, при котором он будет играть в официальных матчах с прозвищем на футболе.

Сейчас Сейдахмет вместе с "Уфой" находится на заключительных сборах в Испании, где его команда проведет три матча, а одним из соперников станет "Леванте" из Примеры.

Дебютировать в официальном матче за "Уфу" Сейдахмет может 4 марта - в этот день его клуб в рамках российской премьер-лиги примет московское "Динамо".