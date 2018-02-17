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Режиссер Акан Сатаев представил казахстанцам "Томирис"

17 февраля 2018, 06:13

Как рассказал режиссер, исполнительницу главной роли нашли в Instagram.

Казахстанский режиссер Акан Сатаев представил исполнительницу главной роли в историческом фильме "Томирис", сообщает zakon.kz.

"Друзья, с большой радостью представляю вашему вниманию главную героиню нашего исторического фильма "Томирис": Альмира Турсын. 1990 года рождения. Психолог-коуч", - написал Сатаев на своей странице в Instagram.

Как рассказал режиссер, исполнительницу главной роли и нашли в Instagram.

"27 марта кастинг-директор @zhainaabdi написала ей в Инстаграм. 12 мая во время общеказахстанского кастинга в Астане она пришла на отборочные видеопробы - первый тур кастинга. В сентябре были игровые режиссерские видеопробы - второй тур. По итогам отобранные претендентки были отправлены в тренировочный лагерь @nomadstunts для прохождения обучающего курса верховой езды и сценического боя. В октябре-ноябре занималась в тренировочном лагере - третий тур. В декабре была утверждена на роль генеральным продюсером Алией Назарбаевой и режиссером Аканом Сатаевым", - написал он.

В настоящее время Альмира продолжает подготовку к съемкам с главами департаментов съемочной группы и постановщиками трюков и специалистом по актерскому мастерству.

"Это будет дебют Альмиры в большом кино. Бог нам в помощь, Аминь!" - добавил он.

Фильм "Томирис" расскажет о событиях VI века до нашей эры, когда сакские племена под предводительством царицы массагетов Томирис сумели дать сокрушительный отпор персидскому царю Киру ІІ, пытавшемуся завоевать Великую степь. В разработке сценария фильма использованы труды древнегреческого историка Геродота, который считал эту битву "самой жестокой из всех битв между народами". К слову, в сценарии будут использованы его труды.

Фото: Instagram


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