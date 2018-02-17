В администрации "Вконтакте" прокомментировали сбой в работе соцсети

В пресс-службе «ВКонтакте» пояснили, что сбои в работе сайта связаны с аварией на одном из дата-центров.

Пользователи вновь столкнулись с неполадками в работе сайта «ВКонтакте». О произошедшем информирует Газета.ru.

Сбои в социальной сети стали причиной появления в твиттере большого количества сообщений российских пользователей на эту тему. В пресс-службе соцсети неполадки объяснили аварией на дата-центре.

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой. Пользователи не могли воспользоваться ни сайтом, ни мобильной версией соцсети.

«К сожалению, сервер временно недоступен. Попробуйте повторить действие чуть позже», — такая надпись появляется при попытке захода.

В официальном аккаунте соцсети в твиттере в 16:02 мск была опубликована запись, подтверждающая наличие проблем в работе сайта:

«Испытываем временные трудности, часть пользователей не может получить доступ к сервисам», — говорится в сообщении.

Согласно данным сервиса Downdetector, которые отслеживает неполадки в работе популярных интернет-ресурсов, проблемы в работе «ВКонтакте» начались в районе 15:00 мск.

В пресс-службе «ВКонтакте» «Газете.Ru» пояснили, что сбои в работе сайта связаны с аварией на одном из дата-центров.

«Произошла серьёзная авария в энергосистеме одного из дата-центров. Устраняем проблемы и восстанавливаем доступ к сервисам», — говорится в сообщении.

К 17:30 мск некоторые пользователи стали сообщать об успешном восстановлении функционала соцсети. Те посетители сайта, которым повезло меньше, при попытке воспользоваться некоторыми сервисами социальной сети, могли столкнуться со следующим сообщением: «К сожалению, раздел временно недоступен. Мы уже работаем над устранением неисправностей. Пожалуйста, попробуйте зайти позже».

Сбой в соцсети стал для заскучавших пользователей поводом поупражняться в остроумии:

«Что общего у биткойна и Вконтакте? Когда они падают — все сразу бегут писать об этом в твиттер». «Напомню, что Твиттер — это такая социальная сеть, куда нужно писать о том, что не работает ВК». «Если заблудился в лесу, ориентируйся по мху. Если не понял, у одного ли тебя упал ВК, ориентийруся по твиттеру», — пишут пользователи твиттера.

Фото: ВКонтакте