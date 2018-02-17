В Алматы появится автобус «Mercedes-Benz» на газе

Немецкий концерн «Daimler AG» предоставил перевозчикам Алматы автобус на газе для тестирования на маршрутах города, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт акимата южной столицы.

В ходе рабочего объезда аким мегаполиса Бауыржан Байбек осмотрел автобус марки Mercedes-Benz, соответствующий экологическому классу Евро-6.

По словам представителей компании, отличительная черта данного автобуса в том, что «Daimler AG» является единственным концерном в мире, создающим оригинальные газовые двигатели, тогда как все остальные используют газовые установки на дизельных двигателях. Низкопольный 12-метровый автобус оснащен кондиционером, пандусом, стеклами, не пропускающими инфракрасных лучей, вмещает более 100 пассажиров, обладает высоким уровнем плавности хода и шумоизоляции.

«Большинство осуществлявших в Алматы деятельность автопарков не вкладывали средства в развитие сферы, большая часть средств находилась в теневом секторе, но сегодня налажены прозрачные механизмы, позволяющие добросовестным компаниям развиваться. Наши горожане готовы пересаживаться на общественный транспорт, но только при надлежащем уровне сервиса. В свою очередь автобусы «Mercedes-Benz» отличаются высоким качеством, поэтому с экономической точки зрения перспективы у компании существуют», - отметил Бауыржан Байбек.

По словам представителя официального дистрибьютера «Daimler AG» в Казахстане Андрея Кунаха, интерес немецкого производителя свидетельствует о привлекательности рынка пассажирских перевозок Алматы.

«Компания увидела позитивные перемены в городе, рынок стал более прозрачным, к тому же ощущается оказываемая перевозчикам поддержка со стороны администрации города. Думаю, что тестирование автобуса Mercedes является началом дальнейшего плодотворного сотрудничества», - сказал Андрей Кунах.

В течение трех месяцев газовый автобус будет курсировать на маршруте №12, обслуживаемом ТОО «Алматыэлектротранс», а также на одном из маршрутов ТОО «Green Bus Company».

«Данным производителем предоставляется более длительная гарантия по сравнению с другими компаниями, также лучше сервисные условия. Сейчас мы сможем его протестировать в условиях Алматы и по итогам принять определенное решение. Учитывая, что акиматом выплачиваются субсидии перевозчикам, обновляющим подвижной состав, а на газовые автобусы сумма субсидий даже выше, мы рассматриваем Мерседес как один из основных вариантов дальнейшего обновления своего автопарка», - сообщил директор ТОО «Green Bus Company» Баурджан Кулишев.

Стоит отметить, что в Алматы уже обновлены автобусы на маршрутах №12, 22, 50, 56, 65, 69, 70, 86, 95, 103, 112, 115, 124, 126, 127, 131, 137, возобновлен маршрут №77, запущены маршрут №1 и магистральный маршрут №201. Для полноценного транспортного обслуживания присоединенных к городу с соседней области поселков были запущены 10 маршрутов.