В Мексике произошло сильное землетрясение
Тысячи жителей Мехико вышли на улицы.
Мощное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в южном мексиканском штате Оахака, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт геологической службы США (USGS).
Эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 37 километров к северо-востоку от населенного пункта Пинотепа де Дон Луис. Очаг землетрясения залегал на глубине 24,7 километра.
Угроза цунами после землетрясения не ожидается, сообщает Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC).
Власти Оахаки сообщили, что погибших нет, однако причинен материальный ущерб.
Толчки ощущались и в соседних регионах. Как передает корреспондент РИА Новости, на улицы вышли тысячи жителей Мехико.
Седьмого и 19 сентября 2017 года в стране произошли два мощных землетрясения, унесшие жизни сотен человек.
Президент Энрике Пенья Ньето оценил сумму, необходимую для восстановления разрушений, в 48 миллиардов песо (более 2,5 миллиарда долларов).
Фото: New York Times
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