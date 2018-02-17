Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Мексике произошло сильное землетрясение

17 февраля 2018, 07:37

Тысячи жителей Мехико вышли на улицы.

Мощное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в южном мексиканском штате Оахака, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт геологической службы США (USGS).

Эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 37 километров к северо-востоку от населенного пункта Пинотепа де Дон Луис. Очаг землетрясения залегал на глубине 24,7 километра.

Угроза цунами после землетрясения не ожидается, сообщает Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC).

Власти Оахаки сообщили, что погибших нет, однако причинен материальный ущерб.

Толчки ощущались и в соседних регионах. Как передает корреспондент РИА Новости, на улицы вышли тысячи жителей Мехико.

Седьмого и 19 сентября 2017 года в стране произошли два мощных землетрясения, унесшие жизни сотен человек.

Президент Энрике Пенья Ньето оценил сумму, необходимую для восстановления разрушений, в 48 миллиардов песо (более 2,5 миллиарда долларов).

Фото: New York Times


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...