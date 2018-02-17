Олимпиада-2018: анонс на 17 февраля

В субботу, 17 февраля, на Зимних Олимпийских играх казахстанские спортсмены выступят в четырех видах спорта.

Десятый день Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане (Южная Корея) не принес Казахстану радостных новостей, сообщает Sports.kz.

Главным разочарованием стало провальное выступление фигуриста Дениса Тена в короткой программе — он набрал 70.12 балла, занял 27-е место и сенсационно не пробился в произвольную программу.

Горнолыжница Мария Григорова выступила в слаломе — в первой попытке она стала 54-й, во второй — 51-й. Горнолыжник Игорь Закурдаев принял участие в супергиганте: его результат — 41-е место. В лыжной гонке на 15 километров свободным стилем у мужчин от Казахстана участвовали Виталий Пухкало, Евгений Величко и Денис Волотка. Пухкало стал 54-м, Величко — 61-м, Волотка — 64-м. «Летающий лыжник» Сергей Ткаченко на большом трамплине набрал 70.9 балла — этого результата хватило для того, чтобы пройти квалификацию.

В субботу, 17 февраля, на Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане (Южная Корея) казахстанские спортсмены выступят в четырех видах спорта.

15:30 Лыжные гонки.Эстафета. 4×5 километров. Женщины (Елена Коломина, Анна Шевченко, Валерия Тюленева, Дарья Климина).

16:00 Шорт-трек. 1500 метров. Квалификация. Женщины (Ионг А Ким, Анастасия Крестова).

17:00 Фристайл. Акробатика. Квалификация. Мужчины (Ильдар Бадрутдинов).

17:13, 18:05 Шорт-трек. 1500 метров. Полуфиналы, финалы. Женщины.

18:30 Прыжки на лыжах с трамплина. Большой трамплин. Первый раунд. Мужчины (Сергей Ткаченко).

19:30 Прыжки на лыжах с трамплина. Большой трамплин. Финал. Мужчины.

Фото: Vesti.news

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