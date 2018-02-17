Какая погода ждет казахстанцев в выходные
Ожидается морозная погода без осадков.
Антициклон, сместившийся на Казахстан с Европейской части России, продолжит в выходные дни удерживать морозную и преимущественно без осадков погоду в большинстве областей республики, сообщает zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Но на юго-востоке в горных и предгорных районах ещё сохранится влияние холодного атмосферного фронта, поэтому и снег здесь также сохранится.
Температура воздуха в предстоящие трое суток на большей части территории Казахстана ожидается ниже климатической нормы на 2-4° C.
В Алматы днем пасмурно, - 5.
В Астане днем снег, - 19.
Фото: alpha.wallhaven.cc
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