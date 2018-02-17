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Какая погода ждет казахстанцев в выходные

17 февраля 2018, 09:01

Ожидается морозная погода без осадков.

Антициклон, сместившийся на Казахстан с Европейской части России, продолжит в выходные дни удерживать морозную и преимущественно без осадков погоду в большинстве областей республики, сообщает zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Но на юго-востоке в горных и предгорных районах ещё сохранится влияние холодного атмосферного фронта, поэтому и снег здесь также сохранится.

Температура воздуха в предстоящие трое суток на большей части территории Казахстана ожидается ниже климатической нормы на 2-4° C.

В Алматы днем пасмурно, - 5.

В Астане днем снег, - 19.

Фото: alpha.wallhaven.cc

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