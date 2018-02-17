Казахстанский боксер Рахманкулов дебютировал в США с досрочной победой

Казахстанский боксер Сагадат Рахманкулов провел дебютный поединок на профессиональном уровне в Рено (штат Невада, США). Его соперником был 29-летний американец Ноэль Эскуэда (8-4-2, 6КО), сообщают Vesti.kz.



Накануне боксеры успешно уложились в лимит первой средней весовой категории (до 154 фунта - 69,9 килограмма).



24-летний Рахманкулов одолел американца техническим нокаутом в пятом раунде.



Добавим, что осенью прошлого года Сагадат отправился в Окснард (штат Калифорния), где провел совместные тренировки с Мадияром Ашкеевым, Мейиримом Нурсултановым и Асхатом Уалихановым.



Любительскую карьеру провел в весовой категории до 69 килограммов. Боксер становился чемпионом Казахстана (2013) и серебряным призером турнира (2014).

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