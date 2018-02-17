Космонавт сфотографировал Аральское море с орбиты

Российский космонавт Антон Шкаплеров опубликовал в Инстаграме снимок Аральского моря, сделанный во время полета, сообщает zakon.kz.

"Аральское море — бывшее бессточное соленое озеро, расположенное на границе Казахстана и Узбекистана. До 1960-х годов оно считалось четвертым по величине озером в мире, однако сегодня уровень моря катастрофически низок…" — написал Шкаплеров.

Он отметил, что Арал по традиции относят к морю из-за больших размеров, как и другой водоем — Каспий. И Арал, и Каспий являются остатками древнего океана, добавил космонавт.

Аральское море, принадлежавшее Узбекистану и Казахстану, было одним из самых больших континентальных водоемов в мире. Как море, так и реки, впадавшие в него (Аму и Сырдарья), обладали высокой экологической ценностью. Совсем немного осталось от этого богатства сегодня. Уровень воды снизился более чем на 20 метров, береговая линия отступила местами на 100 км. Прежняя акватория, 65.000 кв. км - равная территории Голландии и Бельгии вместе взятых, сократилась на 70% и продолжает уменьшаться.

Аральское море до усыхания являлось четвёртым по площади озером в мире после Каспийского моря, Верхнего озера (Северная Америка) и озера Виктория (Африка). Деградация Аральского моря началась в 1960-х, когда бо́льшая часть стока Сырдарьи и Амударьи стала через систему каналов забираться на орошение и хозяйственные нужды Туркмении, Узбекистана и южного Казахстана. В результате море значительно отступило от своего берега, и обнажилось дно, покрытое морскими солями с примесью пестицидов и других химикатов.

Фото: LifeGlobe