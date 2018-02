Прокуратура США обвинила 13 россиян во вмешательстве в выборы

Власти США 16 февраля выдвинули официальные обвинения против 13 граждан РФ и трех российских организаций в попытках вмешаться в американские политические процессы и ход предвыборной президентской гонки 2016 года, сообщает ТАСС.

Обвинительное заключение, состоящее из 37 страниц, подготовил аппарат специального прокурора Роберта Мюллера, который проводит расследование утверждений о влиянии Москвы на прошедшие выборы и возможном сговоре с ней штаба президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Среди обвиненных в сговоре против США - 12 сотрудников "Агентства интернет-исследований". В список включены Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина и Владимир Венков. Как утверждается в обвинительном заключении, "Агентство интернет-исследований", "начиная с 2014 года, участвовало в операциях по вмешательству в выборы и политические процессы в США".

Помимо этого, Мюллер предъявил обвинения российскому предпринимателю Евгению Пригожину в финансировании антиамериканских информационных операций, которые якобы проводились "Агентством интернет-исследований". По версии органов американской прокуратуры, "Агентство интернет-исследований" "получало финансирование на свои операции от обвиняемого Евгения Викторовича Пригожина и контролируемых им компаний, включая... "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" и "Конкорд Кейтеринг". Эти две фирмы и Пригожин "израсходовали существенные средства" на информационные операции "Агентства интернет-исследований", заявляет аппарат Мюллера.

Никаких обвинений в адрес властей России в обнародованных документах не содержится.

Команда спецпрокурора убеждена, что "стратегической целью "Агентства интернет-исследований" было посеять разногласия в политической системе США, в том числе во время президентских выборов 2016 года". "Обвиняемые размещали [в социальных сетях] негативную информацию о некоторых кандидатах в президенты. К середине 2016 года их действия включали поддержку избирательной кампании, проводимой Дональдом Трампом, и очернение Хиллари Клинтон. Обвиняемые несли расходы, осуществляя такую деятельность, в том числе покупали политическую рекламу для размещения в социальных сетях", - сказано в заключении.

В нем также говорится, что россияне, выдавая себя за американских граждан, пытались организовать политические митинги и акции в США, в том числе у Белого дома, в поддержку того или иного кандидата.

В заключении также отмечается, что американцы напрямую сознательно не принимали участия в попытках РФ повлиять на выборы в Соединенных Штатах. В то же время, свою вину признал житель Калифорнии, занимавшийся незаконной продажей информации о банковских счетах жителей США. По его словам, он не знал, кому поставляет эти данные и как его клиенты намерены ими пользоваться.

На специальной пресс-конференции в пятницу первый заместитель министра юстиции и генпрокурора США Род Розенстайн сообщил, что Вашингтон намерен добиваться экстрадиции в США россиян, обвиненных в попытках повлиять на американские выборы. На вопрос о том, готова ли Москва выдать 13 граждан РФ, фигурирующих в обвинительном заключении, Розенстайн ответил: "Нет никаких коммуникаций с россиянами по этому поводу". "Мы будем следовать обычным процедурам, добиваясь сотрудничества и экстрадиции", - добавил Розенстайн, курирующий расследование в отношении РФ, которое проводит аппарат Мюллера.

Как уточнил позже представитель аппарата Мюллера Питер Карр, ни один из тех россиян, против кого в пятницу были выдвинуты обвинения, не находится под стражей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook назвала абсурдными обвинения со стороны Мюллера в адрес граждан России.

"Их, оказывается, было 13, по мнению Минюста США. 13 человек осуществляли вмешательство в выборы в США?! 13 против миллиардных бюджетов спецслужб? Против разведки и контрразведки, против новейших разработок и технологий? Абсурд? Да. Но это современная американская политическая реальность", - написала она.

Президент США Дональд Трамп, отбывая из Вашингтона во Флориду в пятницу проигнорировал вопросы журналистов об объявлении минюста. Вместо этого он прокомментировал обвинения в адрес россиян в своем Twitter. "Россия начала свою антиамериканскую кампанию в 2014 году, задолго до того, как я объявил, что буду избираться в президенты. На результаты выборов это не повлияло. [Предвыборная] кампания Трампа не сделала ничего плохого - никакого сговора", - написал американский лидер, пытаясь тем самым преподнести выводы спецпрокурора, как доказательства невиновности себя и своих приближенных.

Russia started their anti-US campaign in 2014, long before I announced that I would run for President. The results of the election were not impacted. The Trump campaign did nothing wrong - no collusion!