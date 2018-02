Бывший чемпион мира Корнелиус Бандрейдж высказался о Головкине

Бывший чемпион мира по версии IBF в первом среднем весе Корнелиус Бандрейдж восторженно отзывается о казахстанском боксере Геннадии Головкине (37-0-1, 33 КО), сообщает zakon.kz.

Напомним, Головкин владеет поясами чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO. Свой следующий бой он проведет 5 мая — в реванше он встретится с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО).

AT 1 POINT AND TIME @GGGBoxing BOXING WAS THE MOST FEARED FIGHTER SINCE @MikeTyson https://t.co/8ZttWRAZVt