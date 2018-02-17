У французской исполнительницы украли виолончель стоимостью миллион 300 тысяч евро

Музыкант рассказала, что на приобретение этой виолончели брала кредит в банке.

В пригороде Парижа похищена виолончель XVIII века стоимостью миллион триста тысяч евро, сообщают Vesti.ru.

Об этом в Фейсбуке написала известная исполнительница Офели Гаяр. Преступник пробрался к ней в дом и угрожая ножом, похитил футляр с раритетным музыкальным инструментом.

Как уточняет телеканал "Россия 24", похититель также прихватил смычок работы известного мастера, изготовленный в XIX веке.

По данным "Интерфакса", грабитель забрал у Офели Гайяр еще и ее мобильный телефон. Музыкант также рассказала, что на приобретение этой виолончели брала кредит в банке.

Полиция считает, что речь идет о так называемом "заказном ограблении". Инструмент, по их мнению, теперь осядет в чьей-то частной коллекции, поскольку сбыть такой редкий экземпляр по обычным каналам продажи краденного будет очень сложно.

Фото: ClassicalMusicNews.Ru