В Олимпийской деревне найден мертвым журналист
17 февраля 2018, 10:50
В медиа-деревне был найден мертвым журналист работавший на японскую вещательную компанию.
Корейский журналист найден мертвым в своем номере в медиа-деревне на Олимпиаде в Пхенчхане, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оргкомитета Сон Баик Ю.
"В медиа-деревне (деревня для журналистов) был найден мертвым в своем номере 50-летний корейский журналист, который работал на Олимпиаде в Пхенчхане на японскую вещательную компанию. Его сосед по комнате пытался разбудить его, но он не двигался. В больнице установили, что он умер", - сказал Сон Баик Ю на пресс-конференции.
Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане проходят с 9 по 25 февраля.
Фото: adam.cas.sk
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