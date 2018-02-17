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В Олимпийской деревне найден мертвым журналист

17 февраля 2018, 10:50

В медиа-деревне был найден мертвым журналист работавший на японскую вещательную компанию.

Корейский журналист найден мертвым в своем номере в медиа-деревне на Олимпиаде в Пхенчхане, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оргкомитета Сон Баик Ю.

"В медиа-деревне (деревня для журналистов) был найден мертвым в своем номере 50-летний корейский журналист, который работал на Олимпиаде в Пхенчхане на японскую вещательную компанию. Его сосед по комнате пытался разбудить его, но он не двигался. В больнице установили, что он умер", - сказал Сон Баик Ю на пресс-конференции.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане проходят с 9 по 25 февраля.

Фото: adam.cas.sk


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