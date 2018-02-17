Совет ЕЭК обязал оснащать машины «скорой» современным оборудованием
Введены требования по оборудованию автомобилей скорой помощи современными системами помощи больным.
Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 16 февраля принял решение о внесении изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», сообщает zakon.kz.
Обновлены технические требования к колесным транспортным средствам с учетом принятия новых Правил ООН, уточняются отдельные процедуры оценки соответствия колесных транспортных средств, вносятся изменения в отношении техники, передаваемой для целей ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, вводятся ограничения по эксплуатации автомобилей, не оснащенных зимними шинами или устройствами противоскольжения.
Кроме того, введены требования по оборудованию автомобилей скорой помощи современными системами помощи больным. К примеру, салоны автомобилей скорой медицинской помощи классов В и С должны быть оборудованы системой подачи медицинских газов с индикацией значения высокого давления и сигнализацией критических значений давления в системе, а также тележкой-каталкой для размещения основных носилок на приёмном устройстве.
Изменения вступят в силу по истечении 180 календарных дней с даты официального опубликования.
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