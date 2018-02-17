Состоялась расширенное заседание коллегии Министерства труда и социальной защиты населения РК

Сегодня состоялось расширенное заседание коллегии Министерства труда и социальной защиты населения РК по итогам деятельности ведомства за 2017 год, а также основным задачам на текущий год в свете послания Главы государства.

В работе коллегии приняли участие депутаты Парламента РК, представители Администрации Президента и Канцелярии Премьер-Министра РК, члены Общественного Совета, Национального банка, центральных государственных органов, руководители управлений координации занятости и социальных программ, инспекций по труду, представители финансовых институтов, социальных партнеров, неправительственных организаций и другие.

Об основных итогах деятельности ведомства в 2017 году и задачах на 2018 год рассказала министр Мадина Абылкасымова.

В частности, министр озвучила первые итоги реализации программы продуктивной занятости и массового предпринимательства до 2021 года, стартовавшей в минувшем году.

«В рамках реализации Программы мерами занятости было охвачено более полумиллиона граждан, из них, около 70% или 300 тыс. безработных и самозанятых, трудоустроены на постоянные рабочие места» - отметила министр.

Кроме того, в целях развития массового предпринимательства в 2017 году выдано более 7 200 микрокредитов, из которых 57% направлены на реализацию стартап-проектов. В результате более 4 100 человека открыли собственное дело.

К слову, подводя итоги реализации Программы, министр отметила, что сегодня уже есть четкая картина того, в какой части Программа требует совершенствования.

«Мы с коллегами из регионов уже обсудили эти моменты. Все предложения и выводы мы обобщим и детально проработаем с тем, чтобы в дальнейшем программа всецело была направлена на развитие массового предпринимательства» - резюмировала министр.

Глава ведомства рассказала и об изменении методики назначения базовой пенсии. С 1 июля 2018 года ее размеры будут напрямую зависеть от стажа участия в пенсионной системе.

При этом, в стаж будут включаться периоды работы до 1 января 1998 года и периоды участия в накопительной пенсионной системе.

Ожидается, что средний размер базовой пенсии увеличится в 1,8 раза.

С учетом реализации данных задач бюджет Министерства на 2018 год был увеличен до 2,6 трлн. тенге и составляет 28,3% от расходов республиканского бюджета.

С 1 июля 2018 года будет введено новое пособие для лиц, осуществляющих уход за совершеннолетними инвалидами I группы с детства, в размере не ниже одного прожиточного минимума.

Ожидается, что новое пособие будут получать порядка 14 тысяч семей. Соответствующий проект Закона находится в настоящее время на рассмотрении в Мажилисе Парламента РК.

В целом, в 2018 году на постоянные рабочие места планируется трудоустроить более 300 тыс. безработных и самозанятых.

Для обеспечения труднодефицитных регионов рабочей силой запланировано добровольное переселение порядка 9 тысяч человек и предоставление субсидий на возмещение затрат для работодателей (270), которые трудоустроят переселенцев на постоянную работу.

По поручению Главы государства планируется ускорить процесс разработки проекта Закона по легализации деятельности неформально занятых, где будет дано четкое определение статуса самозанятых, упрощена их регистрация, предусмотрены налоговые стимулы.

Более детально о развитии системы социального обеспечения, а именно, о внедрении АСП нового формата доложила вице-министр Светлана Жакупова.

Напомним, в течение 2017 года в пилотном режиме в рамках проекта «Өрлеу» проведена масштабная работа по формированию законодательной базы, автоматизации процессов приема и обработки документов по принципу единого окна на базе Центров занятости населения.

«В результате принятия превентивных шагов по недопущению очередей в Центрах занятости в январе текущего года было обеспечено назначение АСП нового формата порядка 26 тыс.семей. По нашим прогнозам, эти меры позволят охватить около 350 тысяч семей» - рассказала Светлана Жакупова.

В минувшем году был реализован комплекс мер по поддержке семьи, материнства и детства. Так, размер единовременного государственного пособия в связи с рождением ребенка с 1 января 2017 года повышен на 7%, а с 1 июля 2017 года увеличен еще на 20%. В результате в 2017 году в сравнении с 2016 годом рост составил 27%.

Эти меры позволили улучшить демографическую ситуацию в стране. За последние пятнадцать лет отмечен рост рождаемости почти 1,8 раза. Так, если в 2002 году в стране родилось 221,2 тыс. детей, то на 1 января т.г. - 390,5 тыс. детей.

По словам вице-министра в минувшем году рассмотрены вопросы оказания отделами МСЭ в проактивной форме шести государственных услуг, связанных с установлением инвалидности. В 2018 году планируется исключение необходимости дополнительного обращения инвалида за оформлением документов для предоставления средств и услуг реабилитации.

«Мы постоянно держим на контроле вопросы создания и обеспечения безбарьерной среды. На сегодня доля объектов, обеспеченных доступностью для инвалидов из общего количества паспортизированных объектов социальной и транспортной инфраструктуры составляет 90,7%» - отметила вице-министр труда Светлана Жакупова.

Кроме того, в ходе коллегии были рассмотрены вопросы выработки согласованной политики по трудоустройству высвобождаемой рабочей силы, которая возникает ввиду цифровизации экономики.

По словам министра Мадины Абылкасымовой, в этом плане крайне важно проводить работу совместно с купными предприятиями в базовых отраслях.

В целом, она обозначила ряд приоритетных задач, стоящих перед ведомством в свете Послания Президента страны.

«Главой государства Н.А. Назарбаевым поставлены задачи по введению цифровой экономики в отрасль, полной формализации населения для обеспечения его социальными гарантиями, а также поддержки населения в развитии малого и среднего бизнеса, масштабной реализации по всей стране Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. Для эффективной реализации нам необходимо приложить усилия и привлечь заинтересованные государственные и другие органы» - отметила министр.