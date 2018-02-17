Бизнесмены слабо понимают законодательство о защите конкуренции - Кусаинов

В Москве под председательством члена Коллегии (Министра) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК М. Кусаинова состоялось совещание руководителей антимонопольных служб стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает Zakon.kz.

Ключевой темой встречи стало обсуждение вопросов усиления взаимодействия с бизнесом в контексте защиты конкуренции на трансграничных рынках ЕАЭС.

Как подчеркнули участники совещания, представители бизнеса зачастую демонстрируют слабое понимание законодательства ЕАЭС о защите конкуренции, а также неготовность защищать свои интересы. По словам М. Кусаинова, «для укрепления и поддержания конкурентной среды на трансграничных рынках ЕАЭС, ЕЭК выступает с инициативой обучения бизнеса основам защиты своих прав и интересов, которые могут пострадать от монополистической практики отдельных участников рынков».

В то же время, было отмечено, что действующее право ЕАЭС в части пресечения нарушений общих правил конкуренции сегодня характеризуется избыточной «жесткостью», так как единственной мерой наказания является штраф, при этом отсутствуют меры профилактического и предупреждающего характера. Как отметил Марат Кусаинов, «внедрение инструментов предупреждения и консультаций в правоприменительную практику ЕАЭС позволит снизить административную нагрузку на бизнес, с минимальными издержками восстанавливать конкуренцию и устранять последствия ее ограничения».

Участники совещания одобрили инициативу ЕЭК о внедрении в право ЕАЭС института предупреждения и профилактики нарушений общих правил конкуренции на трансграничных рынках, а также план мероприятий по адвокатированию конкуренции в ЕАЭС (повышению информированности бизнеса) на 2018-2020 годы.

Напомним, 2 февраля состоялась встреча глав правительств ЕАЭС. На заседании была одобрена инициатива ЕЭК о внесении изменений в Договор о ЕАЭС в части внедрения института предупреждения и профилактики нарушений правил конкуренции на трансграничных рынках. Главами правительств было поручено ускорить согласование этих изменений в Договор о ЕАЭС.