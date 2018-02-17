Несколько лет назад немецкий фотограф Сандра Юнкер создала очень интересный фотопроект под названием «Покажи мне свой холодильник».

Женщину заинтересовал вопрос, насколько содержимое холодильника конкретного человека может отражать его возраст, место проживания и происхождение. И можно ли в принципе хоть что-нибудь понять и рассказать о человеке, открыв его холодильник?

Также Юнкер любопытно, придерживаются ли современные люди в разных возрастных категориях и странах (а снимала она в Германии, Франции, Великобритании и т.д.) принципов здорового питания и насколько осознанно они подходят к выбору того, чем насыщается их организм. Как бы там ни было, нам кажется, что заглянуть в холодильник совершенно незнакомых нам людей из других стран всегда очень интересно!





Источник: Travelask