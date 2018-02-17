В частности, Правила внесены следующие изменения:

Пункты 3 и 4 изложены в следующей редакции:

«3. Уведомление о предстоящем повышении предельной цены (далее - Уведомление) с приложением к нему обосновывающих материалов, подтверждающих причины повышения предельной цены, предоставляются Субъектом в письменном виде или в форме электронного документа через систему электронного документооборота в ведомство уполномоченного органа не менее чем за тридцать календарных дней до предстоящего повышения предельной цены на товары (работы, услуги).

Уведомление представляется по форме, согласно приложению 1 к Правилам.

В целях контроля за соблюдением порядка ценообразования на общественно значимых рынках, а также в случаях, предусмотренных подпунктом 1) статьи 124-8 Кодекса, ведомство уполномоченного органа осуществляет мониторинг цен Субъектов.

По результатам проведения мониторинга предельных цен, а также в случаях невыполнения Субъектом обязанностей, установленных подпунктами 3) и 4) статьи 124-8 Кодекса, ведомство уполномоченного органа проводит экспертизу цены в соответствии с Правилами.

Документы, представляемые в рамках экспертизы цены, либо Уведомление с прилагаемыми к нему обосновывающими материалами, представляются Субъектом на бумажном носителе или в форме электронного документа через систему электронного документооборота пронумерованными, заверенными печатью и подписью руководителя Субъекта либо лицом, замещающим его, или заместителем руководителя, в компетенцию которого входят вопросы бухгалтерского учета и финансов. Финансовые документы подписываются первым руководителем и главным бухгалтером Субъекта, либо лицами, замещающими их, и заверяются печатью Субъекта.

В случае оказания Субъектом услуг на территории двух и более областей, города республиканского значения, столицы, а также оказания услуг аэропортов на внутренних рейсах на территории города республиканского значения, столицы, документы, представляемые в рамках экспертизы цены, либо Уведомление подаются в ведомство уполномоченного органа.

В случае оказания Субъектом услуг на территории одной области, города республиканского значения, столицы, а также оказания услуг аэропортов на внутренних рейсах на территории городов областного значения, документы, представляемые в рамках экспертизы цены, либо Уведомление подаются в соответствующий территориальный уполномоченный орган по месту регистрации Субъекта.

4. Субъект предоставляет в ведомство уполномоченного органа документы, в рамках экспертизы цены, либо Уведомление с приложением к нему обосновывающих материалов, подтверждающих причины повышения предельной цены, в том числе:

1) бухгалтерский баланс по форме, утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 143 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)» (далее - Приказ № 143) (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10641);

2) отчет о прибылях и убытках по форме, утвержденной Приказом № 143;

3) отчет по труду (код 251112139, индекс 1-Т, периодичность годовая, квартальная) по статистической форме, согласно приложениям 1, 2, 3 и 4 к приказу Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 171 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 16052);

4) отчет о финансово-хозяйственной деятельности предприятия (код 271112130, индекс 1-ПФ, периодичность годовая) согласно приложению 1 к приказу Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 10 ноября 2017 года № 165 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 16038);

5) отчет о движении денежных средств и нематериальных активов по форме, утвержденной Приказом № 143;

6) сводные данные о доходах и расходах, применяемые для расчета цены, с расшифровками по статьям затрат в целом по предприятию и отдельно по каждому виду;

7) сведения о применяемой системе оплаты труда;

8) сведения о применяемых нормах расхода сырья и материалов, нормативной численности работников;

9) учетная политика - при наличии;

10) инвестиционные программы (проекты) - при наличии;

11) годовая смета затрат, направленных на текущий и капитальный ремонты и другие ремонтно-восстановительные работы, не приводящие к росту стоимости основных средств;

12) годовая смета затрат, направленных на проведение капитальных ремонтных работ, приводящих к увеличению стоимости основных средств - при наличии;

13) расчет амортизационных отчислений, с указанием сроков эксплуатации основных средств;

14) документы, подтверждающие планируемый и (или) фактический объем реализации товара (работ, услуг) - протоколы намерений, договоры, расчеты объемов производства (поставки), данные о проектной мощности и фактическом ее использовании, а также при снижении объемов производства (поставки) Субъектами предоставляется обоснование;

15) Субъект в области электроэнергетики представляет структуру предельной цены на электрическую энергию согласно приложению 2 к Правилам;

16) пояснительная записка с обоснованием целесообразности повышения предельной цены, с приложением документов, подтверждающих причины повышения (копии соответствующих договоров (заключенных), подтверждающие повышение стоимости сырья, материалов, услуг), в случае подачи Субъектом Уведомления;

17) проект планируемой предельной цены по каждому виду деятельности, в случае подачи Субъектом Уведомления.»;

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.