Поддержка проекта «ЯМАЛ СПГ» и оснащение автомобилей скорой помощи современными системами помощи больным

​​Решения о продлении нулевой ставки ввозной таможенной пошлины Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза (ЕТТ ЕАЭС) в отношении терефталевой кислоты и ее солей, беспошлинном ввозе на территорию РФ оборудования для проекта «Ямал СПГ», внесении изменений в некоторые технические регламенты и положение о порядке осуществления санитарно-эпидемиологического надзора приняты на Совете ЕЭК 16 февраля. Кроме того, обсуждался ряд других вопросов интеграционной повестки ЕАЭС. В частности, решено, что III Международный выставочный форум «Евразийская неделя» пройдет в октябре 2018 года в Армении.

Принято решение освободить от ввозных таможенных пошлин ряд товаров, ввозимых в Россию для реализации проекта «Ямал СПГ». В список, утвержденный решением Совета ЕЭК, вошло технологическое оборудование и комплектующие, среди них - емкости для сжатого или сжиженного газа, трубы, газовые турбины и т.д. Действие решения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года с учетом фактической даты начала реализации проекта «Ямал СПГ».

Проект «Ямал СПГ» представляет собой строительство интегрированного комплекса по сжижению природного газа (СПГ) на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения, расположенного на северо-востоке полуострова Ямал. Его реализация предполагает поставки уникального импортного оборудования, аналоги которого не производятся на территории ЕАЭС и которое ввозится в РФ в единичных экземплярах.

Решение Совета ЕЭК значительно снизит издержки при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС необходимого оборудования, комплектующих и запасных частей. Кроме этого, использование уникального оборудования и оригинальных запасных частей к нему обеспечит производственную и экологическую безопасность предприятия и окружающей его экосистемы, само производство продукции, а также исполнение обязательств ОАО «Ямал СПГ» по подписанным контрактам.

Продлен срок действия нулевой ставки ввозной таможенной пошлины ЕТТ ЕАЭС в отношении терефталевой кислоты и ее солей по 31 декабря 2019 года включительно.

Ранее ставка была снижена с 5% до 0% решением Совета Комиссии на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2017 года включительно.

Терефталевая кислота (код 2917 36 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) является сырьем для производства полиэтилентерефталата, который, в свою очередь, используется при изготовлении преформ для пластиковых бутылок, пленок и упаковочной тары в текстильной и пищевой промышленности.

Единственным производителем терефталевой кислоты в Союзе является ООО «Полиэф», расположенное в Республике Башкортостан. Мощности предприятия позволяют производить 270 тыс. т вещества в год. При этом в 2016 году совокупный объем ее потребления в странах Союза составил порядка 500 тыс. т. Продление срока действия нулевой ставки ввозной таможенной пошлины окажет поддержку конечным производителям и повысит их конкурентоспособность.

В ближайшие годы объемы производства планируется нарастить за счет строительства новых заводов в Республике Татарстан и Кабардино-Балкарской Республике.

Основные потребители терефталевой кислоты - ОАО «Полиэф», ОАО «Сибур-ПЭТФ», ЗАО «Завод новых полимеров «Сенеж»», ЗАО «Алко-Нафта», ОАО «Могилевхимволокно».

Принято решение о внесении изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), принятый 9 декабря 2011 года.

Обновлены технические требования к колесным транспортным средствам с учетом принятия новых Правил ООН, уточняются отдельные процедуры оценки соответствия колесных транспортных средств, вносятся изменения в отношении техники, передаваемой для целей ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, вводятся ограничения по эксплуатации автомобилей, не оснащенных зимними шинами или устройствами противоскольжения. Кроме того, введены требования по оборудованию автомобилей скорой помощи современными системами помощи больным. К примеру, салоны автомобилей скорой медицинской помощи классов В и С должны быть оборудованы системой подачи медицинских газов с индикацией значения высокого давления и сигнализацией критических значений давления в системе, а также тележкой-каталкой для размещения основных носилок на приёмном устройстве.

Изменения вступят в силу по истечении 180 календарных дней с даты официального опубликования.

Внесены изменения в Положение о порядке осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) за лицами и транспортными средствами, пересекающими таможенную границу ЕАЭС, а также за товарами, перемещаемыми через таможенную границу ЕАЭС и на таможенной территории ЕАЭС.

Предыдущая редакция положения не регламентировала правила обмена информацией между уполномоченными органами стран Союза в случае выявления продукции, не соответствующей нормам ветеринарного контроля. Действия уполномоченных органов власти регулировались национальным законодательством, которое не было гармонизировано в рамках ЕАЭС.

В принятой редакции положения уточнена последовательность действий при установлении несоответствия подконтрольных товаров актам Комиссии. Указаны сроки, обозначен необходимый объем передаваемой информации. Документ обязывает руководителя территориального подразделения органа контроля не только принять меры, предусмотренные национальным законодательством, но и запретить реализацию продукции, которая не отвечает требованиям, установленным в ЕАЭС. Кроме того, вводится обязательное требование об информировании в течение двух рабочих дней уполномоченных органов власти государства-члена Союза, где находится изготовитель опасного товара. Сведения о продукции, не соответствующей нормам и требованиям ЕАЭС, должны стать основанием для проведения проверки и оценки рисков.

Одобрен проект Соглашения о порядке обращения в рамках ЕАЭС продукции, требования к которой не установлены техническими регламентами Союза, и правилах обеспечения безопасности такой продукции.

Соглашение, вобравшее в себя лучшие международные, европейские и национальные практики, устанавливает два различных механизма обеспечения безопасности: один - для продукции, которая подпадает под обязательную сферу и в отношении которой еще не введены единые технические регламенты, второй - для продукции, не входящий в единый перечень.

Государства-члены устанавливают в своем законодательстве ответственность за выпуск в обращение опасной продукции, а в случае выявления фактов ее обращения размещают информацию о ней в общих информационных ресурсах интегрированной информационной системы Союза.

Проект соглашения перед подписанием будет направлен в государства-члены на внутригосударственные процедуры, которые будут проходить в течение шести месяцев.

Принято решение о проведении III Международного выставочного форума «Евразийская неделя» 24-26 октября 2018 года в Ереване, Республика Армения.

Каждый год форум проводится в одной из стран Союза. В 2017 году он прошел в Астане (Республика Казахстан). В мероприятии приняли участие более 2000 человек из 46 стран мира. 58% от общего числа участников составляли представители бизнеса, 24% - представители органов государственной власти, 10% - из институтов развития, 5% - журналисты. В рамках деловой программы состоялось более 30 дискуссионных мероприятий по самым актуальным темам развития Союза. Благодаря интерактивной системе назначения встреч на полях форума прошло более 450 переговоров в формате B2B и подписано 15 соглашений о сотрудничестве.​​​

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