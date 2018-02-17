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МИД Кыргызстана направил ноту Казахстану

17 февраля 2018, 12:28

Поводом послужила спецоперация на юге РК.

МИД Кыргызстана вручил ноту консулу Казахстана для получения сведений по задержанию кыргызстанцев в Казахстане, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт ведомства.

Ввиду появления в ряде СМИ информации о том, что 15-16 февраля 2018 г. в результате проводимой казахстанской стороной контртеррористической операции, в Республике Казахстан было задержано 29 граждан, в том числе, по неподтвержденной информации 2 граждан Кыргызской Республики, Министерство сообщает следующее.

В экстренном порядке вечером 16 февраля т.г. в Министерство был приглашен Консул Посольства Республики Казахстан в Кыргызской Республике Е.Абишев.

В ходе встречи Е.Абишеву была вручена Нота МИД Кыргызской Республики относительно подтверждения или опровержения данных сведений, а также, в случае подтверждения, дачи информации о личностях задержанных, предоставлении полной информации и соответствующих разъяснений обстоятельств произошедшего.

Информация казахстанской стороны ожидается. Министерство и загранучреждения Кыргызской Республики держат данный вопрос на контроле.

Фото: Казахстанский военный сайт


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