В Алматы обсудили направления подготовки военных кадров

Участники расширенного совещания обсудили вопросы военного образования и науки, подготовки мобилизационного резерва, а также последние инновации и научные достижения.

В Алматы в военном институте Сухопутных войск впервые состоялось расширенное совещание с участием ректоров высших учебных заведений Республики Казахстан по вопросам военного образования и подготовки офицеров запаса на военных кафедрах высших учебных заведений страны, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Участники расширенного совещания обсудили вопросы военного образования и науки, подготовки мобилизационного резерва, а также последние инновации и научные достижения. Руководители высших учебных заведений в своих докладах рассказали о современных методах текущего образовательного учебного процесса.

«Как точно было указано в Послании Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева народу Казахстана – мир вступает в эпоху четвертой промышленной революции, эру глубоких и стремительных изменений: технологических, экономических и социальных. При этом, высокие достижения науки и техники в первую очередь находят свое воплощение в вооружении и военной технике, той что поступает на оснащение Армии Казахстана. Поэтому нам необходимо еще раз переосмыслить систему подготовки военных кадров», - отметил Министр обороны РК.

Необходимо отметить, что за 25 лет военного строительства сделано многое в становлении и развитии системы военного образования.

В Вооруженных Силах Казахстана создан военно-образовательный кластер, включающий в себя среднее специальное, высшее и послевузовское образование. Принятые своевременные меры позволили внести существенные изменения в законодательство об образовании и в программы подготовки военных учебных заведений. Вопрос подготовки мобилизационных резервов решается использованием потенциала военных кафедр при гражданских высших учебных заведениях.

По итогам совещания главой военного ведомства даны соответствующие поручения по дальнейшему совершенствованию и развитию системы военного образования.

Фото Министерство обороны РК