Казахстан набирает опыт по внедрению в практику международных стандартов медицинского документирования фактов пыток

Как искоренить проблему пыток в Казахстане? Насколько развита в стране система доказывания физических и психологических пыток? Как отличать следы пыток от бытовых травм? Отвечает ли требованиям времени их диагностика?

Ключевые вопросы расследования и документирования пыток будут представлены судебно-медицинским экспертам Казахстана в рамках семинара-тренинга «Эффективное расследование и документирование пыток и жестокого обращения в соответствии со Стамбульским протоколом», который состоится 19-21 февраля 2018 года в г.Алматы

Семинар организован Программой развития ООН в Казахстане, Министерством юстиции РК при содействии совместной Программы Европейского союза и Совета Европы «Поддержка казахстанских властей в улучшении качества и эффективности системы правосудия Казахстана»

В рамках семинара своим опытом поделятся практикующие международные и национальные эксперты Русудан БЕРИАШВИЛИ, Сергей МОЛЧАНОВ, Анара ИБРАЕВА, Арман АХАНБЕКОВ, которые ознакомят слушателей с международными стандартами медицинского документирования фактов применения пыток. На протяжении трех дней тренинга судебно-медицинским экспертам предстоит рассмотреть принципы определения пыткок от обычных травм, методики оценки вреда, причинённого здоровью пострадавшего, а также решить кейс практических задач.

Цель мероприятия заключается в выработке эффективных подходов расследования фактов пыток, для их последующего применения на практике.

По итогам семинара ожидается выработка рекомендации по адаптации международных стандартов Стамбульского протокола к казахстанким реалиям.

Время проведения:19 февраля 2018 г. в 09.00ч.

Место проведения: отель Казжол, зал Байконур, 9 этаж (ул.Гоголя 127/1)

Контактные данные по вопросам СМИ: +7 701 254 63 59, e-mail: press_cse@mail.ru

За дополнительной информацией обращайтесь к менеджеру проектов,

ПРООН в Казахстане Гульмире Тулесбаевой (gulmira.tulesbayeva@undp.org)