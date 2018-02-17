Чиновникам Павлодарской области объяснили, что такое цифровизация

Обучающий семинар по программе «Цифровой Казахстан» по поручению акима Павлодарской области прослушали все акимы городов и районов, их заместители, а также руководители, специалисты и системные администраторы региональных управлений и отделов, сообщает zakon.kz со ссылкой на Рavlodarnews.kz.

О цифровизации и проектном менеджменте слушателям рассказали представители АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», созданного в 2008 году. Отметим, именно эта организация в 2009 году разработала мастер-план по развитию электронного правительства и электронных услуг в стране.

Слушателям рассказали о мировых трендах цифровой экономики и казахстанской стратегии, рассчитанной до 2022 года. Предполагается, что к завершению программы производительность на отечественных предприятиях достигнет уровня тридцадки развитых стран мира, будут внедрены «Цифровое месторождение», «Цифровой рудник», разовьется электронная торговля, заработают интеллектуальная транспортная система и SMART-города. К тому времени в 40% начальных школ будут внедрены основы программирования, а уровень цифровой грамотности населения составит 83%. Процесс цифровизации уже идет полным ходом, простые граждане заметили его благодаря упрощению получения госуслуг в ЦОНах, «Умным городам», а также удобным приложениям для такси, автобусов и кинотеатров.

Как отметил заместитель акима Павлодарской области Мейрам Бегентаев, на семинар каждый слушатель пришел со своим вопросом, на который лекторы постарались ответить. - В конце исследований будут озвучены определенные цифры по цифровизации в разрезе управлений, акиматов городов и районов, - сказал Мейрам Бегентаев. – Эти цифры выведены методом «случайного покупателя». В здравоохранении мы это очень качественно отработали 10 дней назад. Вы будете знать эти цифры.

- Мы приехали по приглашению акимата Павлодарской области, - рассказал в интервью агентству директор департамента методологии и проектного управления холдинга «Зерде» Найзабек Олжабайулы. - Принятая в стране программа «Цифровой Казахстан» сегодня у многих людей вызывает вопросы: что это за программа и что конкретно она несет гражданам. А главное - что нужно сделать руководителям на местах. Как одни из исполнителей этой программы в Казахстане, мы попытались рассмотреть конкретные шаги. Например, ответить на вопросы, связанные с рутиной госслужащих, как ее убрать, чтобы у людей было больше времени на творчество.

Как утверждает Найзабек Олжабайулы, главное во внедрении любого нововведения – чтобы оно облегчало работу людей, а не усложняло ее. Как пример неудачного опыта «цифровизации» спикер привел электронный документооборот на некоторых предприятиях, когда вместо того, чтобы полностью перенести документы с бумаги в компьютеры, документацию стали дублировать – храня и в электронном, и в бумажном виде. Таким образом, работы стало вдвое больше.

- Если вы внедрили что-то, например, транспортную систему, позволяющую людям не тратить время на ожидание автобуса, а отслеживать общественный транспорт через смартфон, необходимо, чтобы у вас на руках были отклики пассажиров этих автобусов, которые бы говорили – да, эта система работает. Она нужна, потому что облегчает жизнь. В любом нововведении должны быть плюсы для простого гражданина, - считает представитель холдинга.

Между тем специалисты холдинга «Зерде» успели предварительно оценить уровень цифровизации в Прииртышье. Как заверил Найзабек Олжабайулы, этот уровень не отстает от общереспубликанского. Эксперты отметили, что одна из проблем в Павлодарской области - большое количество назначаемых центральными госорганами совещаний, причем о некоторых заседаниях их участников оповещают всего за два часа до начала. Нередко эти совещания отменяют и переносят. Вторая проблема – не все ведомства в области работают через систему электронного документооборота.

- Над решением этих и других проблем региону предстоит поработать. Главное, в чем вы опережаете многие области – это в стремлении понять суть программы «Цифровой Казахстан» и научиться правильно и эффективно ее реализовывать, - сказал Найзабек Олжабайулы.

Фото: pavlodarnews.kz