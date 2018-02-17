В Мексике упал вертолет с главой МВД и губернатором штата на борту

Вертолет с министром внутренних дел Мексики Альфонсо Наваррете и губернатором штата Оахака Алехандро Муратом потерпел крушение во время инспекционного облета пострадавших от землетрясения зон, сообщает РИА Новости.

"Этой ночью военный вертолет, на котором летели глава МВД Альфонсо Наваррете и губернатор Оахаки Алехандро Мурат, потерпел аварию. К несчастью, погибли два человека на земле", – говорится в сообщении ведомства в его микроблоге в Twitter.

#LOÚLTIMO: Se desplomó helicóptero en el que viajaba @navarreteprida a Pinotepa Nacional; el secretario de @SEGOB_mx está bien, pero el accidente dejó muertos y heridos aún sin identificar. pic.twitter.com/cervjZlrKc — Héctor (@JimenezLandin) 17 февраля 2018 г.

​Как сообщил ранее портал Jornada, по предварительным данным, вертолет потерял контроль на высоте примерно 30 метров перед посадкой и упал на автомобиль. Ранения получили люди, находившиеся на борту вертолета, но Наваррете и Мурат не пострадали.

Это не первый воздушный инцидент с главами МВД Мексики. Так, в ноябре 2011 года министр Франсиско Блейк Мора и восемь сопровождавших его лиц погибли в результате падения вертолета недалеко от Мехико. В ноябре 2008 года разбился легкий самолет, на борту которого находился предшественник Моры Хуан Камило Моуриньо. Он упал на улицу в Мехико. В результате авиакатастрофы погибли 13 человек, в том числе министр, пострадали около 40 человек, сгорело около 30 автомобилей.

Фото: RTBF.be