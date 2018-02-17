Прибывший в ЮКО заместитель премьер-министра ознакомился с проектами цифровизации

В ходе визита вице-премьер и заместитель акима области Тулеген Сарсембаев посетили и ознакомились с работой ряда объектов цифровизации.

Южно-Казахстанскую область посетил с рабочим визитом заместитель премьер-министра РК Аскар Жумагалиев, сообщает zakon.kz.

В ходе визита вице-премьер и заместитель акима области Тулеген Сарсембаев посетили и ознакомились с работой ряда объектов цифровизации. Как известно, в области успешно реализуются проекты в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан». Отметим, что область также является пилотным регионом, где запускаются проекты в сфере цифровизации образования.

В первую очередь, рабочая группа, возглавляемая заместителем премьер-министра, посетила фронт-офис городского акимата, где ознакомилась с системой «цифровой акимат», а также с автоматизированной системой отбора педагогического состава. Данные инициативы направлены на повышение качества государственных услуг за счет минимизации роли человеческого фактора.

Наряду с этим, рабочая группа посетила в Шымкенте среднюю школу №24 имени С.Ерубаева и ознакомилась с работой систем зачисления детей в 1 класс, электронного журнала и дневников и с другими разработками для сферы образования.

«Глава государства в своем Послании поручил предпринять ряд мер по оптимизации оказания государственных услуг, перевести их в электронный формат, тем самым исключив возможности для прямого контакта граждан с институтами, оказывающими государственные услуги. Для выполнения этого поручения Южно-Казахстанская область успешно реализует пилотный проект по цифровизации. Если этот проект полностью себя оправдает, то его реализация начнется в других регионах страны», - сказал Алмат Ищанов, директор департамента информационных технологий МОН РК.

Кроме того, заместитель премьер-министра ознакомился с работой одного из городских центров обслуживания населения. Стоит отметить, с начала текущего года центрами обслуживания населения было оказано 805 674 государственных услуг, из них 574 319 – в электронном формате.

Фото: пресс-служба акима ЮКО