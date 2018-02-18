Во Франции нашли похищенную виолончель за €1,3 млн

Музыкальный инструмент XIX века стоимостью €1,3 млн, принадлежащий известной виолончелистке Офелии Гайяр, был найден через несколько дней после кражи, пишет RT.

«Утром я получила анонимный звонок, мне сказали, что виолончель находится в автомобиле, припаркованном рядом с домом», — рассказала Гайяр AFP.

Как сообщает Franceinfo, инструмент был обнаружен на заднем сиденье машины, одно из окон которой было разбито.

Ранее стало известно, что грабитель напал на Офелию Гайяр и украл у неё виолончель за €1,3 млн.

Фото с сайта francetvinfo.fr