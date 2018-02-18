Учёные рассказали о скульптурах Пикассо, созданных втайне от гестапо

История изваяний была неизвестна ранее, так как в тот период искусство художника было запрещено как "дегенеративное".

Учёные из Северо-Западного университета в Эванстоне, США, выяснили, где были созданы пять знаменитых бронзовых скульптур Пабло Пикассо времён Второй мировой войны, сообщает Американская ассоциация содействия развитию науки.

Скульптуры были созданы во времена оккупации Франции и хранились в Национальном музее Пикассо в Париже. Их история была неизвестна, так как в тот период искусство художника было запрещено как "дегенеративное". Более того, все запасы бронзы изымались на нужды вермахта.

Специалисты из США выявили точный химический и изотопный состав скульптур и сравнили с химическим составом и спектром бронзы, которую применяли литейщики, работавшие с Пикассо в Париже и в других городах, где он жил.

Стало известно, что пять изваяний были отлиты в Париже у известного литейщика Эмиля Робеччи. Состав сплава и его химические характеристики сильно различались для каждого изваяния. По мнению исследователей, это говорит о том, что литейщик работал подпольно и постоянно сталкивался с перебоями поставок меди и олова.

Знаменитую серию графических картин художника Пабло Пикассо "Сюита Воллара" продали на парижском аукционе Ader Nordmann за 1,9 миллиона евро.