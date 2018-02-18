Асет Исекешев поручил ликвидировать стихийную торговлю на столичных рынках

Аким Астаны Асет Исекешев в ходе объезда района «Алматы» дал ряд конкретных поручений, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

В частности, в ходе посещения ряда городских рынков, расположенных по шоссе Алаш, Асет Исекешев поручил их руководителям и ответственным лицам ликвидировать стихийную торговлю, установить знаки для пешеходов и организовать парковочные места, после чего доложить об исполнении.

Одним из пунктов посещения стал жилой массив «Промышленный». Аким поручил управлению природных ресурсов совместно с управлениями архитектуры и пассажирского транспорта, а также АО «СПК Астана» подготовить детальный план строительства сквера с расширением разворотной площадки, установкой теплой остановки, размещением павильонов по программе «1000 мест», рассмотреть возможность изъятия земельного участка, расположенного на пересечении улиц Шарбакты и Шалкоде для строительства сквера. Акиматом района была презентована новая многофункциональная детская площадка. Аким также дал задание активизировать работу по благоустройству дворов жилых комплексов района.

Далее маршрут объезда переместился на пересечение улиц Кобланды батыра и Бурабай, где необходимо построить дорогу. Аким города дал соответствующие поручения должностным лицам. Также после посещения пересечения улиц Куйши Дина и проспекта Абылай хана Асет Исекешев поручил районному акимату и управлению автомобильных дорог принять все необходимые меры по завершению строительства участка этой дороги. Также аким города озвучил необходимость строительства дороги от улицы Пушкина до ЖК «Социум». Управление дорог с акиматом района «Алматы» должны внести предложения по скорейшей реализации этого вопроса.

«Все поручения были даны с учетом наибольшего комфорта и безопасности жителей и гостей столицы и улучшением внешнего облика Астаны», - подчеркивается в сообщении.

Фото: astana.gov.kz