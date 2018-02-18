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Президент Венесуэлы объявил военные учения

18 февраля 2018, 06:35

Объявление прошло на фоне заявления министра внутренних дел Венесуэлы Нестора Ревероля, который обвинил соседнюю Колумбию в наборе солдат для своей армии на венесуэльской территории.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о военных учениях "Независимость-2018", которые начнутся на всей территории страны 24 февраля, сообщает РИА Новости.

"Я отдал приказ национальным боливарианским вооруженным силам вместе с народом в гражданско-военном союзе провести действия по многосторонней всеобъемлющей защите национальной территории нашей родины, военные учения "Независимость-2018" пройдут в следующую субботу, 24 февраля, и в воскресенье, 25 февраля", — сказал Мадуро в порту города Ла-Гуайра на церемонии отправления корабля "Симон Боливар" в экспедицию.

Президент также призвал все вооруженные силы присоединиться к учениям, которые будут проводиться на всей территории страны в воздухе, море и на земле.

"Мы доведем до совершенства движение всех танков, всех ракет, всех самолетов и вертолетов", — заявил Мадуро.

Объявление прошло на фоне заявления министра внутренних дел Венесуэлы Нестора Ревероля, который обвинил соседнюю Колумбию в наборе солдат для своей армии на венесуэльской территории.

Взаимные обвинения властей Венесуэлы и Колумбии продолжаются не первый день. Ранее министр обороны Колумбии Луис Карлос Вильегас заявил, что повстанцы из повстанческой Армии национального освобождения (АНО) готовят свои нападения с территории Венесуэлы.

До этого генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб сказал, что Колумбия планирует бомбардировки и вторжение, подчеркнув, что венесуэльская армия и народ этого никогда не допустят. Главнокомандующий колумбийскими вооруженными силами генерал Альберто Мехия опроверг заявление относительно якобы имеющихся у Колумбии планах нападения на соседнюю страну.

Фото: estrategiaynegocios.net


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