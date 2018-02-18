Нетрезвый водитель послужил причиной аварии на Талгарской трассе в Алматы

В Алматы на Талгарской трассе, за микрорайоном Думан произошло ДТП, сообщает корреспондент zakon.kz.

Mitsubishi Carisma двигалась в западном направлении в сторону города. Навстречу ехало такси марки Volkswagen Polo. По словам очевидцев, водитель игнорировал запрещающий сигнал светофора и стал разворачиваться перед Mitsubishi.

«Нырок» не получился, машины столкнулись.

От удара Volkswagen развернуло, машина перескочила вырытую дорожной службой яму, снесла заграждения и остановилась на территории заправочной станции.

В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что водитель Volkswagen Polo в нетрезвом состоянии.

Приехавшим сотрудникам полиции он заявил, что за рулем был не он, а его племянник. На вопрос, где племянник сейчас, ответил, что молодой парень испугавшись, покинул место аварии.

Вызванный криминалист провел необходимые действия, чтобы установить истину.

Пассажира Mitsubishi забрала скорая.