SpaceX отложила запуск испанского спутника

При этом в компании заверили, что и с грузом, и с ракетой-носителем все в порядке.

Возглавляемая Илоном Маском компания SpaceX отложила до 21 февраля запуск спутника PAZ испанской правительственной компании Hisdesat, который планировался на 18 февраля. Об этом сообщила в субботу SpaceX, информирует ТАСС.

Для вывода спутника на орбиту выбрана ракета-носитель Falcon 9, старт которой готовится на базе ВВС США Ванденберг (штат Калифорния).

"Наша команда на Ванденберге попросила себе дополнительное время, чтобы провести финальную проверку гаргрота. С грузом и носителем все в порядке. Ввиду требований, предъявляемых к миссии, мы сейчас наметили запуск PAZ на 21 февраля", - уточнила компания на своей странице в Twitter. Гаргрот представляет собой обтекающий элемент фюзеляжа ракеты, закрывающий проводку управления и элементы важных систем, выступающих за фюзеляж.

Спутник PAZ разработан и изготовлен европейским консорциумом Airbus. Аппарат предназначен для картографии, мониторинга окружающей среды, оценки состояния водных, земельных и лесных ресурсов. На борту корабля находятся несколько аппаратов меньшего размера. Первая ступень Falcon 9 ранее уже использовалась для выполнения полета в космос.

Как сообщал ТАСС ранее, испанская правительственная компания Hisdesat, предоставляющая услуги спутниковой связи, подписала соглашение с компанией SpaceX о запуске радиолокационного спутника наблюдения Земли PAZ. Старт планировался на последний квартал 2017 года.

Первоначально этот аппарат рассчитывали вывести на орбиту с помощью ракеты "Днепр" (конверсионная версия баллистической ракеты РС-20). Соответствующий контракт был заключен в 2015 году в ходе авиасалона МАКС-2015. Пуск должен был состояться в том же году, однако постоянно переносился.

В 2015 году командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев сообщил, что программа запусков российско-украинских конверсионных ракет "Днепр" приостановлена. В Роскосмосе тогда также заявили о приостановке запусков "Днепра". Позднее гендиректор компании "Космотрас" (оператор пусков ракет "Днепр") Александр Серкин заверил, что все обязательства по запускам иностранных спутников в рамках ранее заключенных контрактов будут выполнены.

Фото: space.com