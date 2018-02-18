Промоутер Головкина рассказал о встрече GGG с Майклом Джордано

В 2016 году Головкин подписал контракт с брендом Майкла Джордана совместно с компанией Nike.

Промоутер Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) Том Леффлер напомнил, как изменился казахстанский боксер в период от знакомства с легендарным баскетболистом Майклом Джорданом и до их сегодняшней встречи, сообщает Sports.kz.

«Геннадий Головкин прошел длинный путь от встречи с Майклом Джорданом в 2013 году в Нью-Йорке, в ресторане с Майклом Баффером, и до сегодняшнего дня, когда он является объединенным чемпионом в среднем весе, боксером номером один у The Ring и официальным спортсменом Jordan», — подписал Леффлер фото Головкина с Джорданом.

Напомним, Головкин подписал контракт с брендом Майкла Джордана совместно с компанией Nike в апреле 2016 года. С тех пор чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO регулярно участвует в различных мероприятиях, а Jordan, в свою очередь, выпускает для боксера эксклюзивную одежду и обувь.

Фото: sports.kz