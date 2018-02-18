«Сарыарка» обыграла «Зауралье»

Карагандинская «Сарыарка» в гостевом матче регулярного чемпионата ВХЛ, со счётом 2:1 взяла верх над курганским «Зауралье», сообщает SportsKZ.

Данный матч для обеих команд был принципиальным, в плане положения в турнирной таблице. На момент игры «Сарыарка» имела за 50 проведенных матчей 97 очков, у «Зауралья» за 51 игру — 98.

Прежде всего, карагандинцам необходимо было побеждать, чтобы занять четвертое место. Но с таким соперником как курганский клуб, это было сделать нелегко. Весь первый период команды обменивались атаками, которые никакого результата не принесли. Единственное, что запомнилось болельщикам, это удаление Александра Юксеева на восемнадцатой минуте. Но подопечные Дмитрия Крамаренко уверенно отыграли в обороне и не позволили хозяевам реализовать численное большинство. Итог первого периода ничья, на табло 0:0.

Во второй двадцатиминутке команды продолжали штурмовать ворота друг друга. И к двадцать четвертой минуте матча это дало результат. Удаление Константина Соколова сыграло коварную роль для «Сарыарки». Хозяева при помощи Дениса Цыганова реализовали численное большинство. Но и карагандинцы не остались в долгу. Спустя четыре с небольшим минуты, подопечные Дмитрия Крамаренко также воспользовались численным большинством и забросили шайбу в ворота «Зауралья». Отличился Исаак Валицкий, в ассистентах Айрат Зиазов и Даниил Ердаков. Больше заброшенных шайб во втором периоде не было. На второй перерыв команды ушли при счете 1:1.

Заключительная треть матча началась с того, что хозяевам не удалось реализовать численное большинство. А на второй минуте периода и штрафной бросок назначенный судьей за удар соперника клюшкой. На рандеву с Гелашвили выходил бывший игрок «Сарыарки» Иван Исаев. Все оставшееся время команды играли без каких-либо опасных моментов, которые могли изменить ход игры. И вот, наконец за две минуты и тридцать семь секунд Олегу Ломако при помощи Евгения Назаркина и Артура Сарварова удалось забросить вторую шайбу в ворота «Зауралья». За минуту и двадцать пять секунд до окончания третьего периода тренерский штаб курганской команды берет таймаут и меняет вратаря на шестого полевого игрока. Но результата это не принесло.

Итог встречи 2:1 победа «Сарыарки». Заключительный матч регулярного чемпионата «Сарыарка» проведёт 19 февраля против тюменского «Рубина». «Зауралье» — «Сарыарка» 1:2 (0:0, 1:1, 0:1) Шайбы: 1:0 — 24:24 Цыганов (Кротиков, Глебов). В большинстве 1:1 — 28:21 Валицкий (Зиазов, Ердаков). В большинстве 1:2 — 57:23 Ломако (Назаркин, Сарваров). В равенстве Вратари: Загидулин — Гелашвили Штраф: 2:10 (0:2, 2:6, 0:2).

Фото: Официальный сайт ХК «Сарыарка»