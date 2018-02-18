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Канадский рэпер раздал прохожим миллион долларов

18 февраля 2018, 09:04

Акция прошла в ходе съемок нового клипа.

Рэпер Дрейк опубликовал клип на песню God’s Plan («Божий замысел»), бюджет которого составил почти миллион долларов — артист раздал деньги случайным прохожим, оплатил посетителям супермаркета их покупки и сделал пожертвование школе.

«Мы раздали все деньги. Не говорите лейблу», — говорится в предисловии к клипу.

Дрейк также отдал деньги женскому приюту и пожарному департаменту, оплатил девушке обучение в университете и подарил юному фанату машину.

В Instagram рэпер назвал эту акцию «самым важным делом в его жизни».

В 2017-м Дрейк вошел в тройку самых высокооплачиваемых музыкантов в мире по версии Forbes. Он заработал 94 миллиона долларов за год.

Ролик опубликован на YouTube-канале исполнителя.

Фото: www.standard.co.uk

Источник: Lenta.ru


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