Канадский рэпер раздал прохожим миллион долларов
Акция прошла в ходе съемок нового клипа.
Рэпер Дрейк опубликовал клип на песню God’s Plan («Божий замысел»), бюджет которого составил почти миллион долларов — артист раздал деньги случайным прохожим, оплатил посетителям супермаркета их покупки и сделал пожертвование школе.
«Мы раздали все деньги. Не говорите лейблу», — говорится в предисловии к клипу.
Дрейк также отдал деньги женскому приюту и пожарному департаменту, оплатил девушке обучение в университете и подарил юному фанату машину.
В Instagram рэпер назвал эту акцию «самым важным делом в его жизни».
В 2017-м Дрейк вошел в тройку самых высокооплачиваемых музыкантов в мире по версии Forbes. Он заработал 94 миллиона долларов за год.
Ролик опубликован на YouTube-канале исполнителя.
Фото: www.standard.co.uk
Источник: Lenta.ru
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