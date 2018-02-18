Количество заразившихся норовирусом на Олимпиаде возросло до 275

Число заразившихся норовирусной инфекцией в олимпийской зоне в южнокорейском Пхёнчхане продолжает возрастать. На сегодняшний день оно достигло уже 275 человек.

Среди заболевших двое швейцарских фристайлистов, сообщает НТВ со ссылкой на Los Angeles Times.

Ранее сообщалось о 139 заболевших. При этом информации о случаях заражения инфекцией спортсменов не было. Более 1200 сотрудников организации, занимающейся охраной правопорядка на Играх, были отстранены из-за вспышки вируса. Они находятся на карантине. Их временно заменили 900 солдат.

Фото: L'Express