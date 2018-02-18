Анонс выступлений казахстанцев на Олимпиаде 18 февраля
18 февраля 2018, 10:00
После одиннадцати дней Олимпиады у Казахстана в копилке одна медаль.
В воскресенье, 18 февраля, казахстанские спортсмены выступят в трех видах спорта на Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане (Южная Корея), сообщает Sports.kz.
10:45 Горнолыжный спорт. Гигантский слалом. Первая и вторая попытки. Мужчины (Игорь Закурдаев)
12:15 Лыжные гонки. Эстафета. 4×10 километров. Мужчины (Алексей Полторанин, Денис Волотка, Евгений Величко, Виталий Пухкало)
17:56 Конькобежный спорт. 500 метров. Финал. Женщины (Екатерина Айдова)
Напомним, после одиннадцати дней Олимпиады у Казахстана в копилке одна медаль — «бронзу» в соревнованиях в могуле стране принесла фристайлистка Юлия Галышева.
Фото: 24.kz
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