В Атырау задержали заполненный икрой и осетрами Lexus

Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДВД была задержана женщина, у которой изъято 25 кг рыб осетровых пород и 2 кг черной икры.

В Атырауской области задержана иномарка, перевозившая осетров, сообщает zakon.kz со ссылкой на ATPress.kz.

Машина была задержана полицейскими в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий «Кедергі» на трассе «Атырау – Уральск».

Как сообщила редакции ATPress.kz пресс-секретарь департамента внутренних дел Атырауской области Назымгуль Кайсагалиева, ОПМ (оперативно-профилактические мероприятия) «Кедергі» начались 12 февраля.

С начала мероприятий сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДВД была задержана женщина, у которой изъято 25 кг рыб осетровых пород и черной икры общим весом 2 кг.

Кроме того, 13 февраля сотрудниками роты дорожно-патрульной полиции на трассе «Атырау – Уральск» в районе поселка Индер была остановлена автомашина марки «Лексус». При досмотре в салоне было обнаружено и изъято примерно 800 кг сазана и 42 рыбы осетровых пород.

По указанным фактам начато досудебное расследование по статье 339 УК РК. Мероприятия по указанным направлениям продолжаются. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

Напомним, в соцсетях распространяется видео с сотрудниками госорганов, которые записали себя на фоне осетров.

Видео предоставлено пресс-службой ДВД