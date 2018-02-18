Алексей Луценко из "Астаны" возглавил общий зачет "Тура Омана"

Сегодняшний день был днем «Астаны» на «Туре Омана», сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт команды.

Вся команда провела невероятную гонку на королевском пятом горном этапе, а в финале Мигель Анхель Лопес и Алексей Луценко из "Астаны" продемонстрировали настоящее велосипедное шоу на склонах знаменитой Зеленой Горы.



В итоге, при мощнейшей поддержке команды, оба гонщика провели двойную атаку за полтора километра до финиша, которая завершилась двойным успехом: Лопес одержал победу, а Луценко финишировал вторым, надев красную майку лидера общего зачета "Тура Омана".



Вскоре, после старта в местечке Самоил, в отрыв уехали шесть гонщиков, которые быстро набрали более пяти минут преимущества. Отрыв провел хорошую гонку, так что его нейтрализовали уже на подступах к Зеленой Горе. Команда "Астана" мощно работала впереди пелотона на протяжении всего этапа. За три километра до финиша Ян Хирт вышел вперед небольшой группы фаворитов, подняв скорость. Последовать за ним смогли лишь Мигель Анхель Лопес, Алексей Луценко и испанец Горка Исагирре. Позже двум гонщикам "Астаны" удалось провести двойную атаку и приехать на финиш вместе, разделив радость командного успеха. Третьим стал испанец Хесус Эррада.

- Прекрасный день для нас! Я очень доволен сегодняшней победой! И очень приятно было видеть такую сильную команду «Астана»! Я отлично чувствовал себя сегодня, ноги на подъеме работали идеально. На самом деле, никто особо и не атаковал в горе, поэтому мы просто следовали нашему плану и после замечательной работы товарищей, мы отъехали вместе с Алексеем. Конечно, подъем был очень сложным, но нам удалось пройти его в том темпе, который был удобен нам. И, в конце концов, мы выиграли этап! Приятное чувство от этой победы и о того, как для меня начался этот сезон, - рассказал Мигель Анхель Лопес после финиша.

- В первую очередь, я хочу поблагодарить мою команду. Парни были очень сильны! Вся команда была едина, сконцентрирована и мотивирована, начиная с нулевого километра и самого финиша. Какую невероятную работу на протяжении всего этапа проделал Никита Стальнов! Также, Танел Кангерт и Омар Фраиле оказали большую поддержку. Вчерашний наш победитель Магнус Корт тоже был впереди и очень сильно помог. На финальном подъеме Ян Хирт отработал на все 100%, подготовив момент для нашей атаки. За 2 километра до финиша впереди гонки остались лишь трое гонщиков «Астаны», и это было незабываемо. Мигель Анхель был сильнейшим на сегодняшней горе, и его победа более, чем заслужена. Ну а я наслаждаюсь своим лидерством в общем зачете и этой красной майкой. Впереди еще один этап, и на данный момент я не думаю о возможной победе, пока хочу сфокусироваться на заключительном дне в Омане, - рассказал Алексей Луценко.

Перед заключительным этапом Алексей Луценко лидирует в общем зачете и выигрывает 11 секунд у Мигеля Анхеля Лопеса и 28 секунд у Горки Исагирре.

Мигель Анхель Лопес лидирует в классификации лучшего молодого гонщика (белая майка), а «Астана» возглавляет общекомандный зачет «Тура Омана».

Фото: Astanaproteam