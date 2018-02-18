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Эксперт ЦРУ признался, что США регулярно вмешивались в выборы по всему миру

18 февраля 2018, 11:01

Стивен Холл был сотрудником ЦРУ 30 лет.

ЦРУ регулярно вмешивалось в выборы в иностранных государствах и продолжает это делать, информируют Вести.ru со ссылкой на New York Times.

Об этом нью-йоркской газете сообщил бывший агент американской разведки Стивен Холл. Он был сотрудником ЦРУ 30 лет.

В статье говорится, что доказан как минимум 81 подобный случай, сообщает телеканал "Россия 24". Другой бывший агент — Лок Джонсон — выразил надежду, что Вашингтон и дальше продолжит это делать.

"Мы занимались подобным с тех пор, как ЦРУ было основано в 1947 году, — говорят в ЦРУ. — Мы использовали постеры, памфлеты, баннеры, рассылали рекламно-информационные материалы и так далее. Мы размещали ложную информацию в зарубежных газетах".

Ранее минюст США выдвинул подобные обвинения в отношении 13 россиян и трех компаний из России.


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