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Фотограф Джон Вильгельм создал галерею необычных фото своих дочерей

18 февраля 2018, 12:01

Мои безбашенные дочки. Проект Джона Вильгельма.

Забавные фото своих дочерей создает швейцарский фотограф Джон Вильгельм. Он не только придумывает идею, но и обрабатывает снимки так, чтобы получилось как можно забавнее. Утрируя, фотограф показывает девочек с совершенно разных сторон.

Все сюжеты для семейных портретов невероятно позитивные и уникальные. Улыбка будет до ушей!

Источник: bigpicture.ru


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