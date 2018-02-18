Фотограф Джон Вильгельм создал галерею необычных фото своих дочерей

Забавные фото своих дочерей создает швейцарский фотограф Джон Вильгельм. Он не только придумывает идею, но и обрабатывает снимки так, чтобы получилось как можно забавнее. Утрируя, фотограф показывает девочек с совершенно разных сторон.

Все сюжеты для семейных портретов невероятно позитивные и уникальные. Улыбка будет до ушей!

Источник: bigpicture.ru