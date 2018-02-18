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Около рынка "Тастак" в Алматы произошел пожар

18 февраля 2018, 12:24

Жертв и пострадавших нет.

Частный дом горел около рынка "Тастак" в Алматы, передает zakon.kz со ссылкой на ДЧС Алматы.

Видео пожара появилось в паблике kris_p_almaty в Instagram.

Как сообщила официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова сообщение о возгорании на пульт "101" поступило 18 февраля в 07:29 утра. Пожар произошел по улице Гайдара на территории частного жилого дома.

"Пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 8 минут, в 07:37 часов. Как выяснилось, произошло горение второго этажа и кровли двухэтажного здания, расположенного на территории частного жилого дома. Пожар локализован в 08:08 часов и ликвидирован в 08:31 часов. Площадь пожара составила 290 квадратных метров", - сообщила Баймухамбетова.

Жертв и пострадавших нет. В ликвидации пожара было задействовано 44 человека личного состава и 14 единиц техники Службы пожаротушения города Алматы.

Фото: fox43.com


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