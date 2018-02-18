Галкин о Харламове: Я не хотел занизить ту высокую планку, к которой он привык

Харламов и Галкин вступили в перепалку на страницах соцсетей.

Гарик Харламов подверг критике шоу на первом канале. В своем Instagram он нецензурно отозвался о нем и высмеял его ведущего Максима Галкина. Тот не заставил себя ждать с ответом, сообщает портал Дни.ру

"Я польщен вниманием Гарика, я никак не хотел своей новой программой задеть его тонкую душевную организацию и занизить перед ним как телезрителем ту высокую планку, к которой он привык на своих телепередачах", – цитирует телеграм-канал Super Галкина.

По словам ведущего шоу, на программе не вводят зрителей в заблуждение и показывают настоящий гипноз.

"Если Гарику Харламову хочется вывести кого-то на чистую воду, предлагаю ему начать с прочтения сценариев "Битвы Экстрасенсов" на его родном канале. Я рад, что "Звезды Под Гипнозом" на прошлой неделе стала самой популярной программой страны и сожалею, что мы забрали у Камеди Клаба, который выходит параллельно ровно в это же время ту телеаудиторию, на которую они вероятно рассчитывали", – едко заметил Максим.

Харламов, увидев ответ звезды Первого канала, решил продолжить заочный диалог.

"Уважаемый Максим! Я понимаю ваше негодование из-за моего комментария о вашем новом шоу, но заметьте, в отличие от вас я не переходил на личности и не поднимал вопрос о вашей душевной организации", – написал в соцсети Гарик.

При этом резидент Comedy Club отметил, что согласен с критикой "Битвы экстрасенсов", и его волнует не битва каналов, а качество программ, выходящих на отечественном телевидении.

"ТНТ это или Первый или Третий – неважно. Дело не канале, а в продукте. Я высказал свое мнение об увиденном и судя по 5000 комментариев под моим постом, мое мнение не уникально. И судя по последним рейтингам Камеди Клаб, наша аудитория никуда не уходила. Видимо гипноз на нее не действует. Я желаю вам всех благ и всего самого хорошего. Вы прекрасный артист, а шоу нет", – резюмировал Харламов.

Мистическое шоу "Звезды под гипнозом" выходит на Первом канале с 4 февраля. В роли гипнолога выступает Иса Багиров. Он погружает приглашенных в студию артистов в транс и дает им шуточные задания. Две недели подряд новый проект Первого канала занимает 1-е место в рейтинге телепрограмм.

Фото: Журнал OK!